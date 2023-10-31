Детям до 16 лет в Удмуртии запретили гулять вдоль водоёмов без взрослых

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии внесли изменения в статью 24.1 Закона УР «Об административных правонарушениях» и Закон УР «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике».
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