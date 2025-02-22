Покупка валюты стала выгодной

Покупка валюты сейчас выглядит выгодной, так как курс находится на приемлемом уровне, а обстоятельства складываются в пользу постепенного ослабления рубля, считает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.
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