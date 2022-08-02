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Немецкие танки встали Киеву поперек горла

Немецкие танки встали Киеву поперек горла

Европейские генералы уже мало отличаются от оружейных мафиози Зеленский капризничает. Киев недоволен немецким вооружением, которое получает абсолютно бесплатно и почти в неограниченных количествах.

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