Ресторан в Рыбной деревне в Калининграде закрыли на месяц: причины

КАЛИНИНГРАД, 6 мая, ФедералПресс. В Калининградской области приостановили работу ресторана. Региональный Роспотребнадзор уточняет, что такое решение приняли из-за многочисленных нарушений обязательных требований законодательства.
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