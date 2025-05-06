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Ресторан в Рыбной деревне в Калининграде закрыли на месяц: причины

Ресторан в Рыбной деревне в Калининграде закрыли на месяц: причины

КАЛИНИНГРАД, 6 мая, ФедералПресс. В Калининградской области приостановили работу ресторана. Региональный Роспотребнадзор уточняет, что такое решение приняли из-за многочисленных нарушений обязательных требований законодательства.

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