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Запуск проекта «Восток Ойл» и первая отгрузка арктической нефти

Запуск проекта «Восток Ойл» и первая отгрузка арктической нефти

5 сентября 2026 года состоялся официальный запуск магистрального нефтепровода «Ванкор — Пайяха — Бухта Север», который является центральной транспортной артерией крупнейшего арктического нефтегазового проекта «Восток Ойл».

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