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Царьград

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"СовЭкон" прогнозирует экспорт пшеницы в сентябре на 2 млн тонн

"СовЭкон" прогнозирует экспорт пшеницы в сентябре на 2 млн тонн

Эксперты "СовЭкона" прогнозируют экспорт пшеницы в сентябре на уровне 2 млн тонн. Проблемы с портами в Азово-Черноморском бассейне и возможные ограничения со стороны Латвии и Литвы создают риск для экспорта.

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