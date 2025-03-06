SHAMAN назвал причины регистрации бренда «Я русский»

Известный русский певец Shaman объяснил подачу заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский».В беседе с РИА Новости заслуженный артист России сообщил, что был вынужден пойти на это, чтобы помешать недоброжелателям использовать название хита в корыстных целях.