SHAMAN назвал причины регистрации бренда «Я русский»

Известный русский певец Shaman объяснил подачу заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский».В беседе с РИА Новости заслуженный артист России сообщил, что был вынужден пойти на это, чтобы помешать недоброжелателям использовать название хита в корыстных целях.
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