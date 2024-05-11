Специалисты «Водоканала» решили вопрос с канализацией на Большой Зелениной

Подтоплений подвалов больше не случалось Специалисты «Водоканала» очистили систему водоотведения и приемные колодцы на улице Большая Зеленина, рассказал в своем телеграм-канале Председатель ЗакСобрания Александр Бельский.
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