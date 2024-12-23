Как сразу "раскусить" человека: у Фрейда был гениальный трюк. Как понять человека

Увы, мы легко можем ошибаться в людях. Годами. Как понять, кто перед нами на самом деле – человек с внутренним стержнем или кто-то, чьи эмоции легко могут выйти из-под контроля и когда настанет момент, когда все, это за гранью? Иногда первое впечатление обманчиво, и под маской вежливости или дружелюбия скрывается совсем другая личность.