ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как сразу "раскусить" человека: у Фрейда был гениальный трюк. Как понять человека

Как сразу "раскусить" человека: у Фрейда был гениальный трюк. Как понять человека

Увы, мы легко можем ошибаться в людях. Годами. Как понять, кто перед нами на самом деле – человек с внутренним стержнем или кто-то, чьи эмоции легко могут выйти из-под контроля и когда настанет момент, когда все, это за гранью? Иногда первое впечатление обманчиво, и под маской вежливости или дружелюбия скрывается совсем другая личность.

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