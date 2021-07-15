Выпускники школ готовы доверить нейросети выбор будущей профессии

Большинство старшеклассников готовы доверить искусственному интеллекту выбор будущей профессии. Исследования онлайн-школы Skysmart показали, что 84% хотели бы получить рекомендации от нейросети, которая бы проанализировала их цифровое портфолио.
Большинство старшеклассников готовы доверить искусственному интеллекту выбор будущей профессии. Исследования онлайн-школы Skysmart показали, что 84% хотели бы получить рекомендации от нейросети, которая бы проанализировала их цифровое портфолио.
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