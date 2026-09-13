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Царьград

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Осипов: зарплаты в Забайкалье выросли на 12–20% за год

Осипов: зарплаты в Забайкалье выросли на 12–20% за год

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время прямого эфира на ГТРК «Чита», состоявшегося 13 сентября, сообщил, что регион занимает лидирующие позиции по динамике увеличения заработных плат и реальных доходов жителей.

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