Почему важно прийти на выборы депутатов в Госдуму

18–20 сентября жители республики выбирают не просто депутатов — они определяют стратегию развития на годы вперед.
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Свежие комментарии
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Не голосуйте за единороссов , это антинародная партия. Что они сделали для народа ? Подняли пенсионный возраст , не забыли себе зарплату поднять, сидят на жопах и кнопки только умеют нажимать, это очень тяжёлая работа, она и стоит от 500000 в месяц, . Кругом одни запреты , критиковать правительство тоже нельзя. Если вы настоящие Россияне , не голосуйте за иуд. Голосуйте за любую другую партию , только не за них.