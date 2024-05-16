В Караганде впервые прошел чемпионат по спортивному программированию

В начале мая в Караганде прошел областной чемпионат по спортивному программированию. Событие было организовано при содействии управления образования области, Федерации спортивного программирования, КарУ имени Е.
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