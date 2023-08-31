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Карпин вызвал 49 игроков в сборную, «Зенит» проиграл, рекорд Роналду, Трусова пропустит сезон и другие новости

1. «Зенит» на выезде проиграл «Балтике» (0:1) в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. ЦСКА справился с «Сочи» на поле соперника (0:0, по пенальти – 5:4), «Локомотив» в гостях уступил «Ростову» (1:2).

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