Военное обозрение

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Экс-аналитик ЦРУ: США хотят избавиться от главы киевского режима Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ: США хотят избавиться от главы киевского режима Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский вызывает все большее раздражение у правящих кругов США, поэтому не исключено, что в Вашингтоне попытаются «убрать» главу киевского режима.

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