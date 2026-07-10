ИИ-решение "Росатома" включили в реестр российского ПО

Госкорпорация "Росатом" разработала ИТ-решение "Когнитрон", способное обучать и развертывать модели искуственного интеллекта, создавать ИИ-помощников и ИИ-агентов, сообщает пресс-служба блока информационных и цифровых технологий госкорпорации.
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