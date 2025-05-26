ЯНАО стал лидером по числу проголосовавших на праймериз

В 57 регионах России завершилось электронное предварительное голосование за кандидатов в депутаты. По числу участвовавших избирателей (15,3%) лидером стал Ямал, рассказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
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