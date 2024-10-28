Среди пытавшихся прорваться в Брянскую область были наемники из США, Канады и Польши

Граждане США, Польши и Канады значатся среди наемников, обезвреженных во время попытки прорыва государственной границы России в Брянской области Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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