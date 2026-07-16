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Лавров: РФ и Китай выступают за формирование многополярного мира

Лавров: РФ и Китай выступают за формирование многополярного мира

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Россия и Китай выступают за формирование более справедливого многополярного устройства мира, включая суверенное равенство государств, равную и неделимую безопасность, инклюзивное и взаимовыгодное сотрудничество.

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