Лавров: РФ и Китай выступают за формирование многополярного мира

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Россия и Китай выступают за формирование более справедливого многополярного устройства мира, включая суверенное равенство государств, равную и неделимую безопасность, инклюзивное и взаимовыгодное сотрудничество.
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