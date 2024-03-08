Знамя Штефана Великого развернули в красивейшем месте

Знамя великого господаря, святого покровителя земли молдавской, непобедимого воеводы Штефана Великого развернули в красивейшем месте - в поселке Красная Поляна города-курорта Сочи, который со всех сторон окружён высокими горами.
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