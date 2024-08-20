Лесные пожары подошли к населенным пунктам в Туве

Огонь лесных пожаров подошел на расстояние пяти километров от населенных пунктов в Тандинском районе Тувы.
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