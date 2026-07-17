В Омске опровергли информацию о планах призвать по мобилизации более 210 тысяч омичей. Накануне в соцсетях появилась публикация якобы от имени принадлежащего мэрии издания «Вечерний Омск».
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В Омске опровергли информацию о планах призвать по мобилизации более 210 тысяч омичей. Накануне в соцсетях появилась публикация якобы от имени принадлежащего мэрии издания «Вечерний Омск».
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