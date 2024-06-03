Экс-чиновнику омской мэрии дали два года условно за падение ребенка в открытый колодец. ЧП произошло 1 сентября 2020 года на улице 40 лет Ракетных войск.
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Экс-чиновнику омской мэрии дали два года условно за падение ребенка в открытый колодец. ЧП произошло 1 сентября 2020 года на улице 40 лет Ракетных войск.