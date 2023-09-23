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Жулин о Гуменнике и Rammstein: «Не нужно идти по стопам наших украинских товарищей и запрещать культуру, как там – Пушкина, Чайковского, Гоголя. Это бред»

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена к сезону новая короткая программа под песню Sonne, однако на контрольных прокатах он показал старую программу.

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