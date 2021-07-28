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Армия подписал контракт с «Монреалем» на 4 года с кэпхитом 3,4 млн долларов

Форвард Йоэл Армия подписал новый контракт с «Монреалем».  Соглашение с 28-летним финном рассчитано на 4 года, средняя зарплата – 3,4 миллиона долларов (общая сумма контракта – 13,6 млн долларов).

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