Армия подписал контракт с «Монреалем» на 4 года с кэпхитом 3,4 млн долларов

Форвард Йоэл Армия подписал новый контракт с «Монреалем». Соглашение с 28-летним финном рассчитано на 4 года, средняя зарплата – 3,4 миллиона долларов (общая сумма контракта – 13,6 млн долларов).
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