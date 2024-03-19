Рынок индивидуальных складов в Петербурге за год вырос на треть

В Петербурге наблюдается растущий интерес к складам индивидуального хранения (self-storage). Некоторые жители предпочитают временно избавляться от сезонных предметов, освобождая место в своих квартирах, в то время как другие обращаются к таким услугам, подготавливаясь к ремонтным работам.