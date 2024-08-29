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Трамп пообещал Цукербергу остаток жизни в тюрьме при мошенничестве на выборах

Трамп пообещал Цукербергу остаток жизни в тюрьме при мошенничестве на выборах

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что основатель Meta и создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг проведет остаток жизни в тюрьме, если решит вмешаться в президентские выборы.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Перевожу... -Послушай,господин Цукерберг, а не начать ли на переговорный процесс?
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17 час.

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