Трамп пообещал Цукербергу остаток жизни в тюрьме при мошенничестве на выборах

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что основатель Meta и создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг проведет остаток жизни в тюрьме, если решит вмешаться в президентские выборы.
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