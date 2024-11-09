Разрушенный участок дороги на Шаманку отремонтируют в Братском районе

Администрация Братского района провела аукцион на поиск подрядчика, которому предстоит отремонтировать разрушенный участок автомобильной дороги общего пользования местного значения, которую называют дорогой на Шаманку.
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