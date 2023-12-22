Ярмарки на улице Хилокской проверили специалисты мэрии

В рамках исполнения «дорожной карты» по развитию территории Хилокского микрорайона на постоянной основе сотрудники управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска и администрации Ленинского района проводят мониторинг функционирования согласованных в установленном порядке ярмарок.
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