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Вечерний Новосибирск

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Ярмарки на улице Хилокской проверили специалисты мэрии

Ярмарки на улице Хилокской проверили специалисты мэрии

В рамках исполнения «дорожной карты» по развитию территории Хилокского микрорайона на постоянной основе сотрудники управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска и администрации Ленинского района проводят мониторинг функционирования согласованных в установленном порядке ярмарок.

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