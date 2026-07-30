Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии дебютировал в концертном центре «Сириус»

В течение двух дней оркестр исполнил Концерт № 2 для фортепиано с оркестром и Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова, Пятую симфонию Петра Чайковского, «Вальс-фантазию» Михаила Глинки и Первую симфонию Иоганнеса Брамса.