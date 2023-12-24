Бежавший украинский журналист Печий подписывал обязательство вернуться

Телеведущий украинского «24-го канала» Алексей Печий, который не вернулся на Украину после окончания саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, подписывал заявление, согласно которому он был обязан вернуться в страну не позднее 22 декабря.
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