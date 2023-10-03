Всемирный банк: Рост экономики Китая в 2023 году составит 5,1%

Рост экономики Китая в 2023 году составит 5,1%. Об этом сообщает информагентство «Синьхуа» со ссылкой на новый доклад «Экономическое обновление Восточной Азии и Тихого океана», опубликованный специалистами Всемирного банка.
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