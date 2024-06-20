Южная Корея создаст в Кёнджу комплекс с малыми модульными реакторами

Южная Корея создаст небольшой промышленный комплекс с модульными реакторами (ММР) в юго-восточном городе Кёнджу и водородный промышленный кластер в окружающей его провинции Северный Кёнсан, 20 июня сообщает агентство Yonhap.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии