Стратегия давления на Россию была сформулирована задолго до начала СВО: в американских аналитических документах прямо говорилось о необходимости «перенапрячь» страну, ударив по экономике, энергетике, соседям и внутренней стабильности.
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