Жителей Подмосковья предупредили о проснувшихся гадюках

Пресмыкающихся заметили натуралисты. Первые гадюки вышли из зимней спячки в Московской области. О появлении ядовитых змей сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования области со ссылкой на местных натуралистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии