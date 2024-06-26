Религиозность в Восточной Азии: буддизм несет потери

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Большинство жителей Восточной Азии — Гонконга, Японии, Южной Кореи, Тайваня, а также Вьетнама — не являются последователями какой—либо определенной религии, но при этом верят духов и участвуют в ритуальных практиках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии