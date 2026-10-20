Последние немецкие военнопленные покинули Советский Союз только в 1955–1956 годах. К этому моменту в Западной Германии их ждали десятилетия ожесточенных споров о том, кто они — жертвы или соучастники, а в Восточной — инструкции молчать о пережитом.