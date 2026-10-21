Тибо Куртуа рассказал, что ему не нравится в судействе. Вратарь « Реала » ответил на вопрос о том, беспокоится ли он по поводу работы арбитров в матче против «Барселоны», который состоится 25 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым