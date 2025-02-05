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Гендерная контрреволюция. Указ Трампа остановил эксперимент над детьми

Гендерная контрреволюция. Указ Трампа остановил эксперимент над детьми

Только высохли чернила, которыми Трамп подписал 28 января указ о запрете трансгендерного* перехода детям до 19 лет, как больницы дружно стали заявлять, что прекращают делать из мальчиков девочек, а из девочек — мальчиков.

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