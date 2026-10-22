Китай: 16 местных жителей погибли и еще 32 получили ранения в округе Бакинг города Нагку провинции Сизан после землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего в этом регионе поздно вечером 22 октября.
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