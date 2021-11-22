В Краснодарском крае злоумышленник украл телефон и выбросил его в море

Она сообщила, что из ее квартиры пропал мобильный телефон.Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей . В ходе расследования правоохранители выяснили, что накануне в гостях у потерпевшей находился мужчина, с котором она познакомилась в интернете.