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В Краснодарском крае злоумышленник украл телефон и выбросил его в море

В Краснодарском крае злоумышленник украл телефон и выбросил его в море

Она сообщила, что из ее квартиры пропал мобильный телефон.Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей . В ходе расследования правоохранители выяснили, что накануне в гостях у потерпевшей находился мужчина, с котором она познакомилась в интернете.

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