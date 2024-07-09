Микро-шорты, прозрачные юбки и total-лен: что и как носить в жару

Белое платье С рюшами, как на последнем шоу Габриэлы Херст для Chloe, летящее, как у Миуччи Прада и Рафа Симонса, или из кружева, как у Майкла Корса, — любой из предложенных и запримеченных вами вариантов будет со знаком плюс.
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