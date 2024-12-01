Закончим этот брак: почему в России растет количество разводов

Ковальчук же сказал... Англо-Саксы работают в долгую на разрушение СССР-Россия. Уже 80 лет. Учитесь. Результат.... СССР мы профукали. Путин, как-то сказал, что Мир без России, ну никак. Сейчас Русские говорят...А зачем нужна Россия, если там не будет русских,.. Настоящие браки были в Российской Империи. Это мне пробабушка, и бабушка говорили. Отцы и матери еще как-то поддерживали их наставления. Сейчас запад легко разрушил почти все., Что осталось у России. Но Я верю. Победа будет за нами. Россия будет Великой..............................

А

Александр24

Основная причина одна - в связи с этой долбанной эмансипацией у современных девушек полностью извращено понятие о семейной жизни. Все сайты только и забиты темами про то, как выбрать мужа, пропустив через себя в этих бл....ских "отношениях" десятка два мужиков, а перед тем, как лечь с ним в постель, надо обязательно пожрать в ресторане за его счёт. Эти раздельные бюджеты, деление домашних дел, требования абсолютной независимости ( с подругами отдыхать отдельно от мужа на курортах, в кафе и ресторанах, одной на корпоративах и т.п.). Да и девственность и верность давно у наших прелестниц не в чести ( разовые, извините, "перепихоны" дамочки давно уже и за измену не считают). Можно ещё много чего писать, но, как мне кажется, точка невозврата уже пройдена и дальше семья будет всё больше и больше деградировать. (Сразу скажу, что и мальчики давно уже стали не те).