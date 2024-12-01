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Всё о женщинах

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Закончим этот брак: почему в России растет количество разводов

Закончим этот брак: почему в России растет количество разводов

По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года на 360 тысяч заключенных браков зарегистрировано 318 тысяч разводов.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
https://cloud.mail.ru/public/z5VF/y1JUNfyFe
не дадим поробатить россию.mp4
Видео из Облака Mail
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13 час.
сергей копысов
Ковальчук же сказал... Англо-Саксы работают  в долгую  на разрушение СССР-Россия. Уже 80 лет. Учитесь.  Результат.... СССР мы профукали. Путин, как-то сказал, что Мир без России, ну никак. Сейчас Русские говорят...А зачем нужна Россия, если там не будет  русских,.. Настоящие браки были  в Российской Империи. Это  мне  пробабушка, и бабушка говорили. Отцы  и матери еще как-то поддерживали  их наставления.  Сейчас  запад легко разрушил почти все., Что осталось у России.  Но Я верю. Победа будет за нами. Россия будет Великой..............................
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12 час.
А
Александр24
Основная причина одна - в связи с этой долбанной эмансипацией у современных девушек полностью извращено понятие о семейной жизни.  Все сайты только и забиты темами про то, как выбрать мужа, пропустив через себя в этих бл....ских &quot;отношениях&quot;  десятка два мужиков, а перед тем, как лечь с ним в постель, надо обязательно пожрать в ресторане за его счёт.  Эти раздельные бюджеты, деление домашних дел, требования абсолютной независимости ( с подругами отдыхать отдельно от мужа на курортах, в кафе и ресторанах, одной на корпоративах и т.п.).  Да и девственность и верность давно у наших прелестниц не в чести ( разовые, извините, &quot;перепихоны&quot; дамочки давно уже и за измену не считают). Можно ещё много чего писать, но, как мне кажется, точка невозврата уже пройдена и дальше семья будет всё больше и больше деградировать. (Сразу скажу, что и мальчики давно уже стали не те).
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7 час.

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