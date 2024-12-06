В Южной Корее начали два независимых расследования действий президента Ёля

Расследования в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который ранее пытался ввести военное положение в стране, раздельно начали вести полиция и прокуратура республики, 6 декабря сообщает агентство Рёнхап.
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