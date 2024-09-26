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Погода на 27 сентября 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

Погода на 27 сентября 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

27 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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