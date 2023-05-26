Коломенский туристический центр продлил прием заявок на творческий конкурс «Из тряпья золото» до 5 июня

Прием заявок на творческий конкурс «Из тряпья золото» Центра познавательного туризма «Коломенский посад» и музея-лаборатории «Шелковая фабрика» продлили до 5 июня, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Популярные статьи
- «Надо у олигархов всё отобрать, иначе мы пожалеем»- неожиданная реакция Госдумы на предложение Бастрыкина о национализации
- Порвать "красные линии" ракетами Taurus: Русские преподали урок США и Британии. Германия на очереди
- В субботу 20.05.2023, около полудня Артемовск был взят под полный контроль российских сил
Свежие комментарии