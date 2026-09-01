Собянин: На Москве-реке до конца года откроют три новых причала

Три новых причала появятся на Москве-реке до конца 2026 года. Сергей Собянин сообщил, что Красные Холмы включат в третий регулярный маршрут, который также продлят.
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