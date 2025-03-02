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Сегодня отмечает свой день рождения министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич @Larisa_Kulinich

Сегодня отмечает свой день рождения министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич @Larisa_Kulinich

Сегодня отмечает свой день рождения министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич @Larisa_Kulinich«Крым 24» желает Ларисе Витальевне всего самого доброго, здоровья и успехов в профессиональной деятельности!Крым 24 | @tvcrimea24Читать подробнее>>> .

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