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«Наказание за возраст»: Яна Чурикова откровенно рассказала о личной проблеме

«Наказание за возраст»: Яна Чурикова откровенно рассказала о личной проблеме

47-летняя телеведущая Яна Чурикова откровенно рассказала о климаксе. Об этом сообщает Super.ru. Знаменитость призналась, что климакс наступил быстрее, чем ей казалось, и она оказалась не готова к этому этапу… .

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