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CNN: президент США Байден в частных беседах заявляет, что точно будет переизбираться на второй срок

CNN: президент США Байден в частных беседах заявляет, что точно будет переизбираться на второй срок

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе частных разговоров делает заявления о том, что он точно будет переизбираться на второй срок.

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